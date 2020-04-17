Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,79% и составил 2 534,97 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,1% до отметки 1 078,69 пункта.

Бумаги Мосбиржи подорожали на 4,41%, «Газпрома» — на 0,21%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,28%, Сбербанка — на 1,75%, «АЛРОСы» — на 2,6%.

Глобальные инвесторы отыгрывают новости об отмене карантина и появлении эффективного лекарства от коронавируса, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Нефть уверенно держится около отметки 28,5 доллара. РТС на этом фоне предпринял попытку подняться к 1 100 пунктам, индекс Мосбиржи торгуется вблизи 2 500 пунктов», — комментирует эксперт.

По его оценке, рынку пока не хватает запала для полноценного разворота. Индексы возобновят движение к максимумам этой недели не ранее понедельника.

