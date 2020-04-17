ПСБ разработал дополнительные меры поддержки для своих ипотечных заемщиков. Для клиентов, у которых в период самоизоляции истекает действие договора страхования и срок предоставления документов о регистрации собственности, банк продлевает срок реализации этих действий до 1 июля без каких-либо комиссий.



Эти меры будут актуальны для тех клиентов банка, которые воспользовались программой рефинансирования гражданской ипотеки и должны предоставить в банк документы о регистрации обременения в пользу ПСБ.

Кроме того, мерой смогут воспользоваться заемщики с кредитами на новостройку, у которых в кредитном договоре прописана необходимость зарегистрировать собственность и предоставить документы банку в течение 12 месяцев с даты ввода жилья в эксплуатацию; а также клиенты, которым необходимо пролонгировать договоры личного, имущественного и титульного страхования.

«Во время самоизоляции у людей может не быть возможности получить новые документы, заключить и зарегистрировать договоры. Поэтому ПСБ отменяет штрафные санкции и не будет повышать ставки за нарушение сроков регистрации ипотеки и пролонгации страховки», — пояснила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.