ОТП Банк продлевает до 30 июня обслуживание карт, срок действия которых уже завершился в марте или завершится в апреле — мае 2020 года. Клиентам не придется беспокоиться о перевыпуске или оформлении новых карт, а все ранее доступные для них опции сохранятся на ближайшие месяцы, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы клиенты не спешили и в комфортном режиме получили перевыпущенные карты, мы продлили срок их действия до конца июня. Это распространяется на все кредитные и дебетовые карты ОТП Банка со сроком действия до марта — мая этого года», — комментирует заместитель председателя правления ОТП Банка Ростислав Яныкин.

ОТП Банк также напоминает, что все необходимые операции по картам можно производить в мобильном и интернет-банке, не выходя из дома. Для онлайн-покупок используются реквизиты, указанные на карте (в том числе срок действия).

Оплату доставки товаров и продуктов можно производить бесконтактно — достаточно привязать карту к телефону в приложении Apple Pay или Google Pay.