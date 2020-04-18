Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в марте в России уменьшился в годовом выражении на 14%, единственными тратами, которые увеличились, стала оплата электроэнергии, подсчитали для «Прайма» в банке «Открытие».

«В марте 2020 года по отношению к предыдущему году чек по ЖКХ уменьшился на 14%. Уменьшились чеки за воду на 37%, за тепло — на 10%, квартплату — на 15%, чек за электроэнергию увеличился на 18%», — сообщили аналитики.

При этом и по сравнению с февралем произошло снижение, хотя и не такое существенное: средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг снизился на 4%, при этом чек за воду уменьшился на 7%, за тепло и электроэнергию — на 4%. Единственной категорией, где зафиксирован рост, стал чек за квартплату, траты россиян на которую увеличились на 3%.

Эксперты предположили, что, в первую очередь, уменьшение расходов на ЖКХ в марте 2020-го по отношению к прошлому году может быть связано с экономией граждан, а увеличение чека за электроэнергию — с ростом тарифов.

А вот в апреле, по прогнозу аналитиков, скорее всего, будет наблюдаться увеличение затрат россиян на жилищно-коммунальные услуги из-за введения режима самоизоляции на фоне распространения в стране коронавируса.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в начале апреля сообщил, что Совет Федерации предложит правительству в сложившейся ситуации освободить граждан от пеней за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ, или взносов на капремонт.