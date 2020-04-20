Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что в 2021 году можно ожидать укрепления рубля.

«ЦБ уже сказал, что рассматривает снижение, и есть прогнозы, что это будет 25 или 50 базисных пунктов. Принципиально, что в этот кризис, в отличие от предыдущих, ЦБ не прибегнул к повышению ставки. И это очень важное достижение. Курс доллара отскочил на 15%, в допустимых для банков пределах. Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится», — заявил Костин.

По его словам, у ЦБ и Минфина есть возможность в случае необходимости поддерживать курс. «Сейчас инвесторами руководят эмоции, а не расчеты, поэтому каждый день мы видим очень разнонаправленную динамику», — пояснил глава ВТБ.

Костин: банки могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии Это может произойти в случае дефолтов по кредитам в пострадавших отраслях.

Также важным достижением ЦБ Костин назвал решение не прибегать к повышению ставки. Как он считает, регулятор «мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки граждан и бизнеса, снизив таким образом нагрузку на бюджет».

Ранее ЦБ сообщал, что рубль в марте 2020 года существенно ослабил позиции к корзине ключевых иностранных валют.

После того как на переговорах в начале марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти, цены на «черное золото» обрушились, спровоцировав глубокий спад на фондовых рынках и резкое ослабление рубля. В апреле участники альянса все же согласовали новые условия сокращения добычи, они действуют с мая. Ситуация в экономике и на рынках усугубляется распространением новой коронавирусной инфекции во всем мире.

