• Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на май 2020 года. По сравнению с апрельскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, увеличилась в большей степени для вкладов в долларах. Однако тенденция не оставила без внимания депозиты в рублях и евро, свидетельствуют данные регулятора. Показатели, служащие ориентиром на май, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 апреля 2020 года.

• Дефицит федерального бюджета России на 2020 год может быть на уровне 5,6 трлн рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд, пишут СМИ, ссылаясь на источник, близкий к правительству. Так, базовая для расчета доходов казны цена на нефть составит 20 долларов за баррель. Прогнозный уровень поступлений в бюджет — 15,2 трлн рублей, потратить планируется 20,8 трлн. Собеседник уточнил, что в этом показателе пока не учтены поступления от покупки Сбербанка у ЦБ. Расходы казны, по словам источника, увеличиваются до 20,8 трлн рублей, то есть более чем на 1 трлн по сравнению с официальным планом. Профинансировать дефицит бюджета планируется за счет нескольких источников.

• Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что в 2021 году можно ожидать укрепления рубля. По его словам, у ЦБ и Минфина есть возможность в случае необходимости поддерживать курс. Также важным достижением ЦБ Костин назвал решение не прибегать к повышению ставки. Как он считает, регулятор «мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки граждан и бизнеса, снизив таким образом нагрузку на бюджет».

• Минфин РФ не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, при необходимости их будут увеличивать. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Он пояснил, что для поддержания плановых расходов будут использованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и заимствования.