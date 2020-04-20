Стоимость американской нефти марки WTI на бирже ICE в Лондоне в ходе торгов понедельника пробила отметку в 15 долларов за баррель, достигнув самого низкого уровня впервые с 1999 года, свидетельствуют данные торгов.



На 10:43 мск стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 3,47 доллара (23,36%) до 14,8 доллара за баррель.

Ключевым фактором для динамики нефтяных котировок остается спрос на сырье, для восстановления которого необходимо дождаться отмены карантина в крупнейших странах-импортерах (в том числе США, Индии, ЕС) и восстановления мировой деловой активности, отмечают аналитики NORDaily Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

Они напоминают, что на прошлой неделе МЭА и ОПЕК обновили свои прогнозы по спросу на нефть и теперь ожидают рекордного в истории падения спроса в 2020 и 2021 годах.

«В результате, как мы неоднократно отмечали, заключенная в начале апреля сделка ОПЕК+ лишь создает нефтяным котировкам уровень поддержки снизу, а не выступает фактором их устойчивого роста. В то же время аппетит к рисковым активам на глобальных площадках остается умеренно негативным и не оказывает поддержки нефтяным контрактам», — комментируют эксперты.