Энерготрансбанк с 20 апреля ввел вклад «Доход Плюс».



Открыть депозит можно в отделении банка, а также онлайн на 61 и 91 день.

Так, при оформлении в отделении процентные ставки составляют 5% и 5,5%, онлайн — 5,15% и 5,65% годовых соответственно.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не допускаются.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Предложение действует до 31 мая.