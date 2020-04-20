Российские банки в текущем месяце не фиксировали повышенного спроса на снятие наличных, показал опрос кредитных организаций, проведенный агентством «Прайм». Bloomberg накануне сообщило со ссылкой на расчеты на основе данных ЦБ, что жители страны с начала марта сняли через банкоматы и отделения банков около 1 трлн рублей.

Так, в банке «Русский Стандарт» в апреле не наблюдают повышенного спроса на снятие или же внесение наличных. Аналитики банка, напротив, отмечают падение спроса на наличные. Это объяснимо тем, что многие клиенты находятся дома, пояснили в кредитной организации.

«Мы не фиксируем повышенного спроса на наличные. Потребительское поведение сейчас меняется, оборот наличных сократился и видоизменился. При этом возросла доля операций в дистанционных каналах, в частности мы фиксируем рост денежных переводов», — сообщили и в пресс-службе Московского кредитного банка.

Bloomberg сообщило о росте спроса на наличные в России с начала марта Наибольший объем выданных наличных ЦБ зафиксировал 27 марта.

О том, что не фиксируют повышенного спроса на наличные, также сообщили в «Открытии», банке «Зенит» и Райффайзенбанке.

«Интерес клиентов к наличным деньгам остается стабильным. Все банкоматы Райффайзенбанка работают в обычном режиме и пополняются наличными по мере необходимости», — прокомментировали в кредитной организации.