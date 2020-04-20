«Яндекс» делает все тестирование на коронавирус на дому бесплатным в рамках социального проекта «Помощь рядом». Как сообщили в понедельник в компании, тестирование от аккредитованных лабораторных служб доступно для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья всех возрастов, а в будущем оно станет доступно и для жителей других регионов.

Ранее тестирование было запущено для пожилых москвичей, следует из сообщения.

Тестирования оплачиваются из выделенных ранее «Яндексом» средств на проект, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад через партнерский фонд. В настоящий момент собранных средств достаточно для оплаты тестирований на ближайшее время с учетом сложившегося спроса. Кроме того, любой желающий может пожертвовать деньги в благотворительный фонд через специальную форму на сайте проекта.

«Тестирование производится в том числе с применением технологий компании EMG, разработанных при поддержке РФПИ и позволяющих добиваться максимально точных результатов диагностики в кратчайшие сроки», — подчеркивается в релизе.

Чтобы пройти бесплатное тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта. После подтверждения времени тестирования медицинский работник одной из лабораторий — партнеров проекта приезжает по указанному адресу на машине проекта «Помощь рядом». Все работники одеты в защитную медицинскую одежду. Медицинский работник берет мазок из носа или рта, упаковывает пробы и отвозит в лабораторию.

Каждый день система анализирует все заявки на бесплатное тестирование, количество возможных тестов, которые могут сделать лаборатории, и распределяет их на несколько дней по зонам доставки в зависимости от возраста заявителя и времени подачи заявки. Заявки собираются в географические зоны для оптимизации логистики и доставки наибольшего количества тестов в день.

Партнерами проекта стали лабораторные службы «АрхиМед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «ЛабКвест», однако присоединиться к партнерской программе могут и другие лаборатории. «Яндекс» совместно с партнерами-таксопарками сформировал отдельный парк автомобилей, водители которых будут подвозить работников лабораторий на вызовы и обратно. Все автомобили оборудованы защитным экраном, который отделяет медицинских работников от водителей для безопасности их здоровья.



В случае положительного результата теста на коронавирус госпитализация будет применяться только при наличии серьезных рисков для здоровья пациента, следует из комментария генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

