Сбербанк до 1 июня 2020 года отменяет комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт. Данное решение принято в целях поддержки клиентов в период пандемии COVID-19, следует из релиза финучреждения.

Ранее банк взимал комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт в связи с кражей/утерей либо сменой фамилии, из-за утраты ПИН-кода.

Теперь до 1 июня 2020 года досрочный перевыпуск карты будет бесплатным в любом канале (при оформлении в офисе банка, мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн», кол-центре) и по любой причине, заключили в банке.