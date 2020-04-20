Чистая прибыль Локо-Банка по итогам 2019 года выросла на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го до 2 млрд рублей. Таковы данные отчетности банка по МСФО.

Чистый процентный доход финучреждения оказался на уровне 5,6 млрд рублей, чистая процентная маржа составила 5,9%, чистый доход от операций с торговыми и инвестиционными ценными бумагами за 2019 год — 1 млрд.

Операционный доход Локо-Банка вырос на 10,6% по сравнению с показателем 2018-го и составил 9,4 млрд рублей. Активы банка увеличились на 34,4% до 113,4 млрд рублей, в основном за счет увеличения объема торгового портфеля ценных бумаг.

Совокупный кредитный портфель за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки составил 53 млрд рублей.