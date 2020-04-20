Фондовые торги в РФ в понедельник закрылись снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи просел на 0,36% и составил 2 525,97 пункта. Индекс РТС опустился на 0,96% — до отметки 1 068,32 пункта.

Бумаги «Тинькофф» упали в цене на 2,23%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,11%, ВТБ — на 1,44%, Московской биржи — на 1,38%, Сбербанка — на 1,29%, «АЛРОСы» — на 1,25%. Бумаги «Яндекса» подорожали на 4,03%, «Норильского никеля» — на 1,61%, «Газпрома» — на 0,45%, МТС — на 0,21%.



«В понедельник российский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику, чему способствовал внешний фон, — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — Продажи в наших акциях были поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 27 долларов за баррель. Также давление на наш рынок оказала динамика западных фондовых площадок. И если в Европе основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 0,2%, то в США после первых полутора часов торгов Dow Jones и S&P 500 потеряли 1% и 0,6% соответственно».

«Основным негативным фактором для мировых фондовых площадок в начале новой недели стала динамика нефтяных цен. Котировки «черного золота» переживают крайне сложный апрель, но все же свет в конце туннеля может появиться уже в следующем месяце. В ближайшие дни рынки ждет очередная порция разочаровывающих корпоративных и макроэкономических данных, которые могут спровоцировать новые продажи. Тем не менее снижение на фондовых площадках наблюдается сдержанное, и, вероятно, данная тенденция в краткосрочном периоде останется актуальной», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



Она указывает, что краткосрочная техническая картина по российским индексам «смещается в сторону негативной, но пока что «медведи» проявляют неуверенность».