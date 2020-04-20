Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Алмазэргиэнбанку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «В+» с изменением прогноза со «стабильного» на «негативный» и рейтинг устойчивости на уровне «b-».

Как поясняется в релизе агентства, пересмотр прогноза по рейтингам Алмазэргиэнбанка на «негативный» отражает пересмотр прогноза по рейтингам контролирующего акционера банка — Республики Саха (Якутия), находящимся на уровне «ВВВ-». В свою очередь «негативный» прогноз по рейтингам Якутии отражает ожидания Fitch, что влияние на экономику, обусловленное пандемией коронавируса, оказывает давление на показатели устойчивости к долговой нагрузке у республики. Это указывает на то, что способность акционера предоставлять поддержку банку может ослабнуть.

В агентстве уточняют, что, несмотря на высокую вероятность реализации негативных сценариев, понижение рейтингов Якутии на одну ступень необязательно приведет к понижению рейтингов дочернего банка ввиду сжатия рейтинговой шкалы в низкой категории «В». В этом случае рейтинговое действие по Алмазэргиэнбанку может зависеть от достаточности и своевременности поддержки от акционера, которая может потребоваться в условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры, и от оценки агентством того, будет ли способность Якутии предоставлять банку поддержку хотя и сниженной, но по-прежнему адекватной.

«Долгосрочные РДЭ Алмазэргиэнбанка «B+» и рейтинг поддержки «4» отражают мнение Fitch об ограниченной вероятности поддержки со стороны Республики Саха», — говорится в релизе.

В рейтинговом агентстве напоминают, что недавно оно пересмотрело прогноз по российскому банковскому сектору на «негативный». По мнению Fitch, низкий рейтинг устойчивости банка «b-» уже отражает существенные риски для кредитоспособности банка, обусловленные вспышкой коронавируса и его последствиями для экономики.

«Мы рассматриваем в качестве умеренного сглаживающего фактора сфокусированность банка в основном на заемщиках, доходы у которых по крайней мере частично поступают из регионального бюджета (свыше 60% от всех кредитов), что потенциально делает денежные потоки банка более предсказуемыми и менее затронутыми нарастающими экономическими рисками», — говорится в релизе.



В числе прочего там отмечается, что обесцененные кредиты у Алмазэргиэнбанка составляли высокие 17% от всех кредитов на конец 2019 года, при этом такие кредиты на 80% покрывались индивидуальными резервами. Основной капитал по методологии Fitch составлял невысокие 8,5% от регулятивных взвешенных по риску активов на конец III квартала 2019 года. Способность банка абсорбировать убытки за счет прибыли является невысокой относительно потенциальных рисков, на что указывает прибыль до отчислений под обесценение на уровне лишь 3% от средних кредитов. Профили фондирования и ликвидности являются относительно позитивными рейтинговыми факторами для банка.