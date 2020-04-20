Минэкономразвития направило в профильные ведомства проект последовательности действий системообразующих компаний для получения господдержки. Об этом сообщает информагентство РБК со ссылкой на имеющуюся копию письма первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича в Минтранс от 15 апреля. Получение письма подтвердили РБК в пресс-службе Минтранса.

Аналогичные письма Минэкономразвития должно было направить и в другие отраслевые ведомства, которые правительство обязало вести перечни системообразующих предприятий, одобренные правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. В секретариате первого вице-премьера сообщили, что документ еще будет рассматриваться.

Для выбора кандидатов на господдержку Министерство экономического развития запустило с банками и другими профильными ведомствами стресс-тестирование стратегических компаний. Однако, как следует из письма Бабича в Минтранс, при анализе результатов проведенных тестов невозможно оценить потребность компаний в господдержке — как по форме, так и по объему. Поэтому МЭР разрабатывает проект порядка принятия решения о господдержке компаний из перечня системообразующих, а также последовательность действий для тех, кто на нее претендует.

Согласно письму Бабича, претендент на господдержку должен:

подать заявление профильному министерству и Минэкономразвития, указав в нем причины обращения;

подписать согласие на отказ от господдержки в случае принятия решения о выплате дивидендов, увеличения оплаты труда работников и выплаты дополнительных вознаграждений менеджменту в текущем финансовом году;

приложить результаты стресс-тестирования, а также анализ финансового положения без учета господдержки и с учетом поддержки в запрашиваемом объеме;

подготовить материалы о проведении мероприятий по оптимизации операционных расходов и расходов на обслуживание долга, состава имущества и расходов на его содержание.

На заседании 17 апреля правительственная комиссия под председательством Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. По словам главы МЭР Максима Решетникова, в этих списках представлены промышленность и сельское хозяйство, есть большой блок от Минэнерго, а в конце этой недели будут рассмотрены и другие отраслевые списки. Общее число системообразующих компаний во всех отраслевых перечнях может составить 1—1,1 тыс., сообщил министр. Но попадание в перечень не означает доступа к деньгам, предупредил Решетников. Общий объем возможной господдержки компаний не раскрывался.