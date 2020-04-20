Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Банка Казани на уровне «BB+(RU)», изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».

Как поясняется в релизе агентства , ухудшение прогноза по рейтингу обусловливается рисками ухудшения качества кредитного портфеля и выданных гарантий, что может оказать давление на показатели капитала банка в следующие 18 месяцев.



«На текущий момент кредитный рейтинг банка определяется удовлетворительным бизнес-профилем, адекватной оценкой достаточности капитала, слабым риск-профилем, а также адекватной оценкой фондирования и ликвидности», — уточняет АКРА.