Держатели пластиковых карт начали активнее обращаться в банки-эмитенты с просьбами запустить опротестование платы за услуги, которые не были предоставлены (чарджбэк), пишет «Коммерсант» . Из-за ограничений, спровоцированных пандемией, у многих россиян на руках остались «сгоревшие» путевки и авиабилеты. По оценкам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, суммарная стоимость проданных, но не состоявшихся туров составила около 45 млрд рублей. Объем приобретенных авиабилетов также исчисляется десятками миллиардов рублей.

В Ситибанке в марте и начале апреля зафиксировали рост подобных обращений по сравнению с началом 2020 года на 95%. В Банке ДОМ.РФ рост обращений не фиксируют, зачастую ситуация урегулируется напрямую с поставщиком услуги, пояснили в кредитной организации. Там отметили, что с начала марта количество возвратов по инициативе торгово-сервисных предприятий выросло на 30% к началу года. В Промсвязьбанке в марте — апреле наблюдали лишь пятипроцентный рост обращений по причине непредоставления услуг в категориях «авиабилеты», «туризм», «гостиницы».

Платежные системы рекомендуют обращаться напрямую к поставщику услуги. По словам экспертов, есть ряд случаев, при которых имеет смысл обратиться в банк-эмитент: в частности, когда сама компания отказывает в возврате денежных средств, стала банкротом или «играет в молчанку». Так, можно попробовать обратиться в свой банк, предоставив максимально полный набор подтверждающих документов. Банк-эмитент сделает запрос в платежную систему, которая, в свою очередь, сделает запрос в банк-эквайер, а тот — запрос в торговую точку, объясняют эксперты.

Как рассказали в платежных системах, наблюдается ожидаемый рост обращений держателей карт на возмещение средств в категориях, связанных с туризмом и путешествиями. Существенного роста таких запросов пока нет. Источник в туристической отрасли уверяет, что опция чарджбэка там сейчас не работает: турагенты просят в основном перебронировать путевки на другой срок. Глубина перебронирования у ряда авиакомпаний достигает уже 31 декабря 2021 года.