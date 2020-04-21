Чистая прибыль банка «Ренессанс Кредит» по итогам I квартала 2020 года составила 1,9 млрд рублей по РСБУ, следует из релиза финучреждения.

Чистый процентный доход оказался на уровне 5,4 млрд рублей, комиссионный доход — 1,6 млрд рублей.

Активы банка на конец отчетного периода достигли 159,1 млрд рублей.

Чистый портфель кредитов физлиц на 1 апреля 2020-го составил 127,3 млрд рублей. Объем кредитов, предоставленных клиентам в январе — марте, был равен 26,6 млрд рублей.

Портфель розничных депозитов и средств на счетах физических лиц по итогам I квартала — 112,6 млрд рублей.