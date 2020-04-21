Челябинвестбанк продлевает до 30 июня 2020 года обслуживание карт, срок действия которых истек в марте или истекает в апреле и мае этого года, следует из релиза финучреждения.

«Карты Челябинвестбанка Visa, Mastercard и «Мир», срок действия которых истек, будут продолжать обслуживаться. Клиенты, у которых на руках карты, срок действия которых закончился в марте 2020 года либо истекает в апреле или мае 2020 года, могут обратиться в банк для продления срока действия», — говорится в сообщении.

Для этого необходимо позвонить в кол-центр банка либо направить заявку через интернет-банк InvestPay.