Снимать сейчас свои средства в Сбербанке не надо, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» .

«Снимать деньги в Сбербанке не надо, сюда нужно нести все ваши деньги», — пояснил он, отвечая на вопрос, не пора ли вкладчикам забирать средства из Сбербанка.

«Андрей Михайлович, вы опоздали принести сюда последние деньги, потому что сегодня самое надежное место для ваших денег — это Сбербанк», — заявил Греф Макарову.