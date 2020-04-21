Российских резидентов — как организации, так и физических лиц — обязали отчитываться о зарубежных счетах не только в банках, но и в других финансовых организациях. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых нормативных актов.

Постановление утверждено правительством РФ 17 апреля и опубликовано во вторник. Оно вносит изменения сразу в два документа: правила предоставления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями — резидентами РФ отчетов о движении средств по счетам в банках и в такие же правила для физических лиц.

Правила дополняются нормой о предоставлении в налоговую службу отчетов по счетам в «иных организациях финансового рынка», расположенных за рубежом.

Отчеты можно подавать в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС, но налоговые органы при необходимости могут запросить оригиналы подтверждающих документов. Если проверяющий найдет ошибки при заполнении ответа, он уведомит об этом налогоплательщика в течение пяти дней, чтобы тот мог внести изменения.

Сейчас отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ представляются резидентами ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом.