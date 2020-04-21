Банк «Ренессанс Кредит» изменил процентную ставку по своим кредитным картам за безналичные операции.

Теперь ставка по таким операциям составляет 23,9% годовых (вместо 19,9%). Ставка по операциям снятия наличных не изменилась — 45,9% годовых.

Обслуживание по кредитным картам в первый год осуществляется бесплатно, далее стоит 99 рублей в месяц. Плата не взимается при сумме безналичных расчетов от 10 тыс. рублей в месяц.

Предусмотрен льготный период до 55 дней, который распространяется на операции оплаты товаров и услуг. Комиссия за снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных «Ренессанс Кредита» или сторонних банков не взимается.



По картам предусмотрена бонусная программа.