Если текущий кризис, вызванный пандемией, продлится больше года, то российскому бизнесу придется существенно поменять свои бизнес-модели и научиться «жить под водой». Об этом рассказал в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, есть опасения, что нынешний кризис может затянуться. «Если мы понимаем, что этот кризис может быть надолго, и специалисты-эпидемиологи считают, что такая вероятность есть и она выше 50%, что как минимум это может продлиться на 2021 год, то это означает, что мы должны по-другому совершенно осмыслить все, что мы делаем сегодня», — заявил глава Сбербанка.

«Вы знаете, есть хороший анекдот на тему: если наводнение неизбежно, то все оставшееся до наводнения время нужно потратить на то, чтобы научиться жить под водой», — пояснил Греф.

Как он отметил, если кризис быстро закончится, то особо ничего не поменяется. «Да, мы ускорим движение к онлайну, к цифровым технологиям. Если вчера были большие сомнения, стоит или не стоит, — сегодня жизнь заставила это делать и никого не спросила об этом. Но если этот кризис более или менее надолго — на год, на два, — вот тогда мы увидим очень серьезные изменения», — предупредил Греф.

«Для бизнесмена это означает, что сейчас он должен в новых условиях учиться жить «под водой», — заявил глава Сбербанка.