Райффайзенбанк понизил комиссию за эквайринг до 1% для интернет-магазинов определенных категорий. Новая ставка действует до 30 сентября 2020 года при оплате в интернет-магазинах по картам Visa, Mastercard и «Мир», говорится в релизе финучреждения.



Изменения касаются интернет-магазинов, реализующих лекарства, товары повседневного спроса, продукты, одежду и обувь, детские игрушки, а также бытовую технику и электронику (при сумме чека до 20 тыс. рублей).

«Решение о снижении комиссии за эквайринг и список категорий магазинов были утверждены Банком России, чтобы стимулировать рост дистанционной торговли в условиях распространения вируса. Помимо классического эквайринга, Райффайзенбанк, как активный участник Системы быстрых платежей, предлагает сервис оплаты по QR-коду для интернет-магазинов и приложений. Это позволяет значительно сократить комиссию за прием платежей. Онлайн-продавцы товаров, которых не коснулось снижение ставки эквайринга, имеют возможность снизить комиссию за платежи в три-пять раз за счет подключения сервиса оплаты по QR-коду», — сказано в сообщении.