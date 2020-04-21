Раздавать деньги населению в РФ нет возможности и необходимых инструментов, как у США, сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову для «Ленты.ру» .

«Вы знаете, здесь, как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — пояснил он.

По словам Грефа, если США могут себе позволить спокойно в короткие сроки эмитировать 3 трлн долларов долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у России есть ограничения.

«У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств. Поэтому ограничение ресурса само по себе уже диктует несколько иные меры. Но я считают, что мы до 10% ВВП можем потратить на преодоление кризиса, на помощь людям. Не то, что называется «вертолетные деньги», и помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям из тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», — пояснил глава Сбербанка.

Как он отметил, у России нет ограничений, связанных с объемом долга, который составляет 15% ВВП. «Мы в этом смысле одна из самых благополучных стран в мире», — заявил Герман Греф.