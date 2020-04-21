Проинвестбанк предлагает вклад «Весенний».

Срок депозита составляет 300 дней и разделен на три периода начисления процентов длительностью по 100 дней со ставками 6,5%, 5,9% и 5,5% годовых соответственно. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,97%.

Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей, максимальная — 1,5 млн рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты не пересчитываются. Выплата процентов осуществляется в конце каждого стодневного периода.



Оформить депозит можно в отделении банка, через интернет-банк, также возможен выезд сотрудника банка к клиенту с целью заключения договора комплексного банковского обслуживания. В последнем случае процентная ставка в первом процентном периоде будет зависеть от суммы вклада: от 50 тыс. до 300 тыс. рублей — 6,2%, свыше 300 тыс. рублей — 6,5%.