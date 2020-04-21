Банк России разработал новые требования к раскрытию информации управляющими компаниями, чтобы обеспечить инвесторов полной информацией для принятия обоснованных инвестиционных решений — как при приобретении паев паевых инвестиционных фондов, так и при оценке результатов деятельности управляющей компании. Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора.

В частности, основная информация о ПИФах (доходность, инвестиционные риски, комиссии, крупнейшие позиции в активах) будет раскрываться ежемесячно в стандартной и простой для понимания форме — в виде единого ключевого информационного документа, поясняют в пресс-службе ЦБ. Кроме того, УК должны будут публиковать сведения о событиях, которые могут существенно повлиять на стоимость инвестиционных паев.

Вся информация об управляющих компаниях и ПИФах будет раскрываться на официальном сайте УК. Это позволит всем инвесторам и заинтересованным лицам легко получать информацию в едином источнике. А для самих УК снизится регуляторная нагрузка, поскольку устаревшие нормы об обязательной публикации не только на сайте, но и в печатных изданиях отменяются. Аналогичные требования устанавливаются к раскрытию информации об акционерных инвестиционных фондах.



Предполагается, что указание вступит в силу 1 апреля 2021 года. Банк России ждет комментариев по проекту указания до 15 мая 2020 года включительно.

