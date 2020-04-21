Кабмин РФ готов к увеличению объемов финансирования программы беспроцентных кредитов для бизнеса на выплату зарплат. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.

«Программа набирает ход. На сегодняшний момент, вот буквально на вчера на вечер, у нас на 2,7 миллиарда рублей выдано уже кредитами и поддержано 55 тысяч рабочих мест. Заявок в банках на 27 миллиардов. Много это или мало? Ну, вообще потенциал 150 миллиардов, который мы сейчас видим. И готовы его увеличивать», — сказал он.

Решетников отметил, что программа реализуется на высокой скорости с учетом того, что ее запуск прошел две с половиной недели назад. «Для любой другой ситуации это космическая скорость, для нынешней — недостаточная, — подчеркнул министр. — Раскручиваем маховик, но надо быстрее».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ расширит программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат для предприятий, работающих в пострадавших из-за пандемии сферах.

Для поддержания занятости правительством была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов предприятиям наиболее сильно пострадавших отраслей на выплату зарплаты сотрудникам. В материалах правительства отмечалось, что совокупный объем кредитов может составить до 350 млрд рублей, из них две трети — 200 млрд — покрывает государство.

Минэкономразвития 18 апреля сообщило, что подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. В число банков, с которыми подписаны соглашения, вошли Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Ак Барс», «Кузнецкий», Челябинвестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП Банк, «Открытие», «Акцепт», Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк.



МЭР 16 апреля внесло в правительство проект постановления о распространении «зарплатной» программы на средние и крупные предприятия.