Объем рынка доверительного управления и коллективных инвестиций по итогам I квартала 2020 года составил 8,1 трлн рублей, темп прироста не превысил 0,5%. Такие предварительные данные представило рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Значительную поддержку рынку оказали традиционные для I квартала притоки средств в рамках программы военной ипотеки: их объем увеличился на 110 млрд рублей. Заметные сокращения объема активов под управлением отмечаются в сегменте ЗПИФов. В розничных направлениях сохраняется сдержанная позитивная динамика.



По оценкам «Эксперт РА», объем активов под управлением топ-15 УК прибавил в I квартале 2020 года 75 млрд рублей в абсолютном выражении, или 1,1%. Прирост активов топ-пятерки УК составил 216 млрд рублей, или 5,4%. Лидирующую позицию в рэнкинге крупнейших управляющих компаний спустя год снова заняли компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями», которые показали рост в I квартале на 150 млрд рублей, или 16,4%.