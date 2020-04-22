Председателем правления банка «Оранжевый» стала Ольга Казанская, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В соответствии с согласованием от Центрального банка России, полученным 17 апреля 2020 года, председателем правления банка «Оранжевый» назначена Ольга Владимировна Казанская. Дата официального вступления в должность — 21 апреля 2020 года», — говорится в релизе.

Ольга Казанская работает в банке «Оранжевый» с 2009 года (до марта 2014-го — ПромСервисБанк). Как уточняют в кредитной организации, «в течение всего периода последовательно занимала должности советника председателя правления, руководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля, начальника управления клиентских операций, исполнительного директора, руководителя службы внутреннего аудита».

В октябре 2019 года была назначена на должность заместителя председателя правления и вошла в состав правления банка «Оранжевый». С 3 марта 2020 года исполняла обязанности председателя правления.

С марта 2017 по сентябрь 2019 года пост председателя правления банка занимала Валентина Галицкая.