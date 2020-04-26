Почти у половины россиян (48%) с кредитными картами просрочки случаются из-за финансовых трудностей, у 11% — из-за семейных, а 19% забывают, когда заканчивается беспроцентный период, показало исследование Райффайзенбанка.

О том, когда надо платить, забывают 15% опрошенных. Среди иных причин (5%) пропуска оплаты указывают ошибку при пополнении баланса (положили меньше, чем нужно было).



При этом 73% опрошенных говорят, что ни разу не допускали просрочки платежей по кредитным картам. Причем женщины оказались дисциплинированнее мужчин (76% против 69%). 12% пропускали платеж однажды, у 13% такое бывало несколько раз. В подобной ситуации оказывалось больше мужчин, чем женщин (20% против 9%). Регулярно пропускают платежи 2% опрошенных.



Согласно опросу, 54% россиян пользуются кредитной картой, 15% перестали это делать, а 31% никогда не прибегали к данному финансовому инструменту.

У большинства (60%) из тех, кто пользуется кредитками, — одна карта, у 28% — две и у 9% — три. Большее трех кредитных карт есть у 3% опрошенных. Причем «на всякий случай» их оформляют скорее женщины, чем мужчины (38% против 32%), при этом для мужчин программы лояльности важнее, чем для женщин (59% против 40%). Среди иных причин наличия нескольких кредитных карт респонденты отмечали также то, что используют их для погашения другого кредита.

Значительная часть опрошенных (40%) прибегает к кредитке, когда заканчиваются свои деньги. 32% используют ее для ежедневных трат. Это поведение более характерно для мужчин (39%), при этом женщины оплачивают кредиткой крупные покупки (28%). 3% респондентов используют кредитную карту в иных ситуациях, например для расходов за границей во время путешествий, оплаты покупок онлайн либо просто держат ее про запас.



