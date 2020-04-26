В апреле значительно вырос спрос на услуги логистических компаний и сервисов доставки товаров. Чтобы помочь предпринимателям, активно использующим свой автопарк, снизить расходы на выполнение заказов, Модульбанк, Mastercard и «Яндекс.Заправки» запустили совместную акцию, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь клиенты могут каждый месяц получать скидку 5% на 250 литров топлива плюс кешбэк 5% со всех трат на заправки. Условия действуют при оплате топлива в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор» или «Яндекс.Заправки» бизнес-картой Mastercard от Модульбанка.



Предприниматели смогут возмещать 20% НДС. Для этого им нужно будет зарегистрировать компанию на сайте «Яндекс.Заправок», сервис сам формирует документы для налоговой. В итоге экономия на топливе может составить до 30%.

«Оплачивать топливо в приложениях очень легко. Не нужно ходить на кассу АЗС, ждать в очереди: пара кликов, бак наполнится, и можно уезжать. Сейчас это не только дополнительное удобство и экономия времени на заправке, но и способ обезопасить себя от лишних контактов», — говорится в релизе.

К сервису «Яндекс.Заправки» подключено более 4 тыс. АЗС по всей России, среди них Shell, «Татнефть», «Нефтьмагистраль».