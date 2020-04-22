TalkBank предлагает оформить статус самозанятого в один клик через чат-бот в мессенджере, а также запускает банковский сервис для компаний, сотрудничающих с этой категорией работников. Об этом сообщает пресс-служба виртуального банка.



«Онлайн-банк вводит простую систему оформления и показывает, что стать самозанятым совсем не сложно. Для этого не нужно выходить из дома или долго заполнять документы, нужно лишь написать чат-боту в любимом мессенджере. TalkBank стал 12-м российским банком, утвержденным ФНС для регистрации и оказания банковских услуг самозанятым, и первым, способным провести процедуру оформления статуса через мессенджер, без визитов в отделение банка и налоговую», — говорится в релизе.

Для регистрации нужно выбрать мессенджер, в котором удобно работать, открыть чат с ботом TalkBank, написать боту команду: «Стать самозанятым», затем следовать инструкциям бота. Для регистрации понадобятся паспорт и ИНН. После заполнения основных данных можно вести свое дело с помощью чат-бота TalkBank.

Сервис для самозанятых уже работает в Telegram, Viber, VK и FB. Сразу после регистрации клиент получает доступ к бесплатной виртуальной карте, сервису приема и отправки платежей, формированию чеков за оказанные услуги и другим необходимым функциям.

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