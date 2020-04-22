TalkBank предлагает оформить статус самозанятого в один клик через чат-бот в мессенджере, а также запускает банковский сервис для компаний, сотрудничающих с этой категорией работников. Об этом сообщает пресс-служба виртуального банка.
«Онлайн-банк вводит простую систему оформления и показывает, что стать самозанятым совсем не сложно. Для этого не нужно выходить из дома или долго заполнять документы, нужно лишь написать чат-боту в любимом мессенджере. TalkBank стал 12-м российским банком, утвержденным ФНС для регистрации и оказания банковских услуг самозанятым, и первым, способным провести процедуру оформления статуса через мессенджер, без визитов в отделение банка и налоговую», — говорится в релизе.
Для регистрации нужно выбрать мессенджер, в котором удобно работать, открыть чат с ботом TalkBank, написать боту команду: «Стать самозанятым», затем следовать инструкциям бота. Для регистрации понадобятся паспорт и ИНН. После заполнения основных данных можно вести свое дело с помощью чат-бота TalkBank.
Сервис для самозанятых уже работает в Telegram, Viber, VK и FB. Сразу после регистрации клиент получает доступ к бесплатной виртуальной карте, сервису приема и отправки платежей, формированию чеков за оказанные услуги и другим необходимым функциям.
Сервис подходит для вас, если вы:
- малый предприниматель, создающий свой продукт или оказывающий услуги, фрилансер, частный мастер или специалист, ремесленник;
- работаете на себя, и у вас нет наемных работников;
- ведете свою деятельность в Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Сахалинской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Нижегородской, Челябинской, Омской, Ростовской, Воронежской и Волгоградской областях, Пермском и Краснодарском краях, Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Республике Башкортостан;
- получаете доход не более 2,4 млн рублей в год.