ВТБ в связи с возможными экономическими последствиями коронавируса принял решение приостановить ранее запланированную оптимизацию персонала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«На данный момент ВТБ не планирует проводить процедуры по сокращению штата, связанные с возможными экономическими последствиями коронавируса. Кроме того, ВТБ как социально ответственный работодатель приостановил ранее запланированные в целях повышения своей эффективности активности по оптимизации персонала», — сказали в пресс-службе.