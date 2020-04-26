Мобильный оператор «ВТБ Мобайл» поддерживает абонентов в период самоизоляции и дополнительно к любому своему тарифу дарит 10 Гб Интернета, а также открывает бесплатный доступ к банковскому приложению «ВТБ-Онлайн» и другим необходимым сегодня ресурсам. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Дополнительные гигабайты Интернета активируются автоматически и действуют для всех активных, а также новых клиентов, которые подключатся к мобильному оператору «ВТБ Мобайл» до 31 мая.

«Помимо увеличения на 10 Гб интернет-трафика на всех тарифах и без каких-либо условий, мы предоставляем бесплатный и безлимитный доступ к официальному сайту стопкоронавирус.рф и не тарифицируем звонки на номер горячей линии департамента здравоохранения Москвы. Это поможет нашим клиентам узнать подробную информацию о COVID-19», — отметил генеральный директор «ВТБ Мобайл» Максим Шарков.

Мобильный оператор напоминает, что входящие звонки доступны на всей территории РФ даже при нулевом балансе. При использовании банковского мобильного приложения «ВТБ-Онлайн» у клиентов не расходуется пакет Интернета, а доступ к сервису сохраняется даже при нулевом балансе, в том числе в международном роуминге.

Виртуальный мобильный оператор «ВТБ Мобайл» запущен в сентябре 2019 года. В настоящее время сим-карту оператора можно получить во всех работающих офисах ВТБ в Москве и Санкт-Петербурге.