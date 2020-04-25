Клиенты банка «Восточный» — субъекты МСБ — смогут получить бесплатные онлайн-консультации, говорится в релизе финучреждения.



«Консультации организованы специально для банка «Восточный» командой Арсения Пояркова, кандидата экономических наук, члена экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике, руководителя рабочей группы «Опоры России» по проблемам блокировки счетов предпринимателей», — отмечается в сообщении.

Бизнесмены смогут получить консультации по вопросам антикризисного управления, перевода бизнеса на удаленную работу и внедрения каналов цифровой коммуникации между сотрудниками, цифровой безопасности, финансового и налогового планирования в бизнесе, подготовки бизнеса для привлечения инвестиций и по вопросам безболезненной оптимизации штата и кадровой политики в условиях кризиса.

Для этого необходимо заполнить заявку, которую клиент получит в личном сообщении от банка, и в ответ получить приглашение, содержащее несколько временных интервалов.

