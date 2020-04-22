Рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по масштабам сокращения ВВП России в 2020 году, следует из выпущенного агентством обзора.

Fitch существенно пересмотрело в сторону понижения прогнозы по динамике мировой экономики и ВВП конкретных стран на фоне усиления государствами карантинных мер, связанных с распространением коронавируса.

Так, мировой ВВП, как теперь ожидается, сократится в 2020 году на 3,9% — в Fitch указывают, что это самый значительный спад после войны, а также вдвое более глубокий, чем агентство прогнозировало ранее в апреле и чем был зафиксирован во время рецессии в 2009-м. Данный спад соответствует потерям в мировых доходах на уровне 2,8 трлн долларов по сравнению с 2019 годом и на 4,5 трлн — по сравнению с уровнем, который прогнозировался на 2020-й до начала распространения коронавируса.

По прогнозам Fitch, экономика еврозоны сократится в этом году на 7% (в том числе итальянская — на 8%), американская — на 5,6%, британская — на 6,3%.

Существенное ухудшение прогнозов коснулось стран с развивающейся экономикой, где «снижающиеся цены на сырьевые товары, оттоки капитала и более ограниченная гибкость государственной политики усугубляют эффект национальных мер по сдерживанию распространения вируса». Хотя в Китае и Индии ожидается рост на уровне менее 1%, в целом для развивающихся рынков прогнозируется сокращение ВВП (на 0,5%), чего не наблюдалось как минимум с 1980-х годов, следует из обзора.

России агентство Fitch в настоящий момент предрекает экономический спад на 3,3% в 2020 году. Напомним, что прогноз от начала апреля предусматривал сокращение экономики на 1,4%. На 2021 год сейчас прогнозируется экономический рост на уровне 2,5% (в предыдущем прогнозе было плюс 2,2%).

В числе прочего в обзоре указан прогнозируемый уровень ключевой ставки Банка России: 5,25% на конец как 2020 года, так и 2021-го. Курс доллара в конце 2020 года прогнозируется на уровне 74 рублей, на конец 2021-го — 72 рубля.



Инфляция ожидается на уровне 3,9% в 2020 году и 4% в 2021-м.