Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

«Минфин России внес в правительство РФ проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, направленный на улучшение жилищных условий граждан. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос — не менее 20%, цель кредитования — жилье в новостройке», — говорится в сообщении.



Отмечается, что сумма кредита для жилых помещений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях не должна превышать 8 млн рублей, в остальных регионах — 3 млн.

