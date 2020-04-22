Фондовые торги в РФ завершились в среду в «зеленой зоне».

Индекс Мосбиржи прибавил 3,43% к уровню закрытия предыдущей сессии, составив 2 573,41 пункта. Индекс РТС взлетел на 5,32% — до уровня 1 066,01.

Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 7,5%, Московской биржи — на 4,54%, «Газпрома» — на 3,54%, ВТБ — на 2,72%, МТС — на 2,55%, «АЛРОСы» — на 2,37%, Сбербанка — на 2,23%, «Норильского никеля» — на 1,94%, «Тинькофф» — на 1,78%. Котировки бумаг «Яндекса» снизились на 0,16%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и ускорили повышение ввиду резкого улучшения настроений на нефтяных и зарубежных фондовых площадках», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли в уверенный плюс и прибавляли порядка 5—25% во главе с американским сортом. В результате котировки находились в районе 20 и 14,5 доллара соответственно. Рынок оставался крайне волатильным и не ощутил заметного давления от данных о скачке запасов нефти в США на прошлой неделе на 15 млн баррелей, как и ожидалось… Фундаментальную поддержку рынку оказали заявления (президента США Дональда) Трампа, угрожающего применить военные действия в отношении Ирана, если последний будет препятствовать движению американских судов», — написала эксперт перед самым завершением сессии.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова обращает внимание на то, что множество бумаг в составе индекса Мосбиржи «просто «идут за толпой» — пока бизнес стоит на паузе, у него нет ни одного фундаментально позитивного драйвера».

«В среду российский фондовый рынок смог отыграть потери начала недели на улучшении внешнего фона. В частности, поддержку нашим бумагам оказало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent к вечеру прибавил более 10%, поднявшись выше 21 доллара за баррель. Также покупкам способствовала динамика западных фондовых площадок… Однако, несмотря на уверенный рост в ходе сегодняшних торгов, техническая картина продолжает говорить в пользу продолжения негативной динамики и отступления рынка к минимумам года. Отменой данного сценария может выступить преодоление индексом Мосбиржи сопротивления на уровне 2 700 пунктов. Также отметим сохраняющуюся слабость рынка энергоносителей, где остается вероятность возобновления снижения и закрепления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазоне 15—20 долларов за баррель. В этом случае российские акции вновь окажутся под давлением», — рассуждает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.



По словам Кожуховой, инвесторов «ждет крайне насыщенный на события четверг, который вряд ли принесет положительные сигналы по деловой активности Европы и США в апреле, но может указать на замедление темпов роста числа заявок на пособия по безработице в США с более чем 5 млн до примерно 4 млн штук. Инвесторы во второй половине недели смогут найти достаточно фундаментальных поводов для продаж, но не обязательно воспользуются такой возможностью. В России настрой торгов будет определяться и корпоративными новостями».