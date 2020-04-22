Временная администрация Нижневолжского Коммерческого Банка (НВКбанк, Саратов), назначенная в связи с отзывом его лицензии 24 января 2020 года, по результатам обследования банка установила наличие признаков вывода активов путем кредитования юридических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

«По оценке временной администрации, стоимость активов банка недостаточна для выполнения обязательств перед кредиторами. Арбитражный суд Саратовской области 19 марта 2020 года принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом)», — напоминает регулятор.

Уточним, что в феврале Центробанк оценил «дыру» в капитале НВКбанка на дату отзыва лицензии в 594 млн рублей.

Отзывая лицензию, регулятор сообщал, что кредитная организация систематически занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, скрывая свое реальное финансовое положение. По данным ЦБ, более 65% кредитного портфеля НВКбанка составляли проблемные ссуды. «Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 80%) снижение капитала кредитной организации», — указывал Центробанк.



В сегодняшнем сообщении говорится, что ЦБ направил информацию об осуществленных бывшими должностными лицами НВКбанка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.