Часть предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) может получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам, пишет РБК . Даже незначительные задолженности или технические ошибки могут закрыть доступ к данному виду господдержки, отмечают эксперты. На государственном портале «Экономика без вируса», где собраны антикризисные меры поддержки, появились требования к претендентам на гранты.

Для получения субсидии за апрель нужно подать заявление в налоговую с 1 мая до 1 июня; за май — с 1 июня до 1 июля. Реестр получателей субсидии сформирует Федеральная налоговая служба (ФНС). Требование по увольнению сотрудников уточнено: количество работников должно сохраниться на прежнем уровне либо быть сокращено не более чем на 10% — не на 1 апреля, а на момент подачи заявления.

По словам партнера практики налоговых споров «МЭФ PKF» Александра Овеснова, у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку. Чаще всего предприниматели узнают о старых долгах, когда пытаются получить справку об отсутствии задолженности перед бюджетом для банка или участия в госзакупках. Но если говорить о малом бизнесе, пострадавшем в результате пандемии, а это в первую очередь сфера общественного питания и розничная торговля, то они вряд ли участвуют в торгах, отмечает Овеснов.

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Как прокомментировал управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, отсутствие налоговой задолженности — устаревшее требование, которое создает видимость защиты от злоупотреблений, но на самом деле ограничивает помощь. В налоговых органах технические задолженности часто возникают в результате округления сумм, несвоевременного зачета платежей, переноса данных. По словам Костальгина, предприниматель может быть уверен, что заплатил вовремя, и неожиданно обнаружить задолженность. Так, в 2019 году из-за сбоя в системе ФНС у многих компаний «всплыла» несуществующая задолженность за начало 2000-х годов, например по отмененному с 2004 года налогу с продаж, и эта ситуация до сих пор урегулирована не у всех налогоплательщиков, рассказал адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович.

Ограничение также потенциально ударит по бизнесу, который оспаривает претензии налоговиков в суде, считает Костальгин. Погашение долгов не снимет барьер для получения гранта, так как дата установлена ретроспективно на 1 января 2020 года, подчеркивают юристы.