Объем международных денежных переводов, осуществляемых трудовыми мигрантами в родные страны, сократится в 2020 году примерно на 20% на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Такой прогноз сделал в среду Всемирный банк.

«Прогнозируемый спад, который будет наиболее резким в современной истории, во многом связан с сокращением заработной платы и снижением занятости работников-мигрантов, которые, как правило, более уязвимы к потере работы и зарплаты во время экономического кризиса в принимающей стране», — говорится в пресс-релизе организации. По оценкам экспертов ВБ, денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода составят 445 млрд долларов, что «представляет собой потерю жизненно важной финансовой артерии» для многих бедных семей. В 2019 году данный показатель достиг 554 млрд долларов.

Как поясняется в пресс-релизе, обычно денежные переводы «смягчают проблему бедности в странах с низким и средним уровнем дохода, улучшают ситуацию с питанием, связаны с повышением расходов на образование, сокращают использование детского труда в неблагополучных семьях». «Сокращение денежных переводов влияет на способность семей тратить [средства] в этих направлениях, поскольку большая часть их финансов будет направлена на решение проблемы нехватки еды и удовлетворение неотложных жизненных потребностей», — говорится в сообщении.

«Денежные переводы — жизненно важный источник дохода в развивающихся странах. Продолжающийся экономический спад, вызванный COVID-19, наносит мощный удар по возможности отправлять деньги домой, что делает еще более жизненно необходимым сократить время восстановления экономик развитых стран», — заявил в связи с опубликованным исследованием президент ВБ Дэвид Мэлпас.

При этом он подчеркнул, что организация «работает над тем, чтобы сохранить каналы для денежных переводов открытыми». ВБ, в частности, взаимодействует со странами G20 и мировым сообществом, чтобы «сократить расходы на денежные переводы и улучшить доступ к финансовым услугам для бедных».