Альфа-Банк и «Билайн Бизнес» предложили малому бизнесу бесплатный комплекс услуг для расчетов и коммуникаций, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В части банковских услуг это бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета на протяжении всей истории отношений с клиентом плюс платежи и переводы в рамках комфортного лимита, выпуск пластиковой карты и онлайн-бухгалтерия», — говорится в релизе.

В части услуг связи и организации работы бизнеса со своими клиентами — три месяца бесплатных услуг связи: звонки, интернет-трафик, корпоративные СМС-рассылки и облачная АТС. Оформить это комплексное предложение может любой клиент Альфа-Банка (как новый, так и существующий).