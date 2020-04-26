Компания «Сбербанк страхование жизни» предоставила клиентам возможность оплаты очередных взносов по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ) в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Такая возможность стала доступна более чем 300 тыс. действующих клиентов компании по НСЖ по всей России, сообщает пресс-служба страховщика.

«Ранее клиенты компании по накопительному страхованию жизни пополняли свои договоры в отделениях банка или платежом по реквизитам. Теперь это можно сделать во вкладке «Инвестиции и пенсии» на главной странице мобильного приложения», — говорится в релизе.

Для выполнения операции необходимо перейти в карточку продукта в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать «Внести платеж», указав нужную карту. При желании для пополнения договора можно настроить функцию автоплатежа.