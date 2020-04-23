Программа субсидирования процентной ставки по кредитам бизнесу сроком на шесть месяцев реализуется слабо, ее необходимо корректировать. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Причин такой низкой активности, мы считаем, две. Во-первых, эта программа дублирует кредитные каникулы. Во-вторых, для банков эта программа не выгодна, поэтому они предлагают клиентам — как правило, тем, кто не попадает под кредитные каникулы, — взамен свои кредитные продукты по реструктуризации. Поэтому мы видим, что эту программу нужно будет корректировать», — сказал он.

По словам Белоусова, эта программа идет слабо. Так, на 21 апреля поступило заявок всего на 3,8 млрд рублей, в основном это заявки ВТБ. Одобрено выдач всего на 3 млрд рублей, добавил первый вице-премьер. Он сообщил, что беспроцентная кредитная программа на субсидирование зарплат для МСП в пострадавших отраслях становится популярной, прирост заявок составляет около 2 тыс. обращений в сутки. Всего на 21 апреля подано 11,5 тыс. заявок суммарно на 27,5 млрд рублей, из них одобрена примерно половина заявок — на 13,6 млрд.

Белоусов не исключил ухудшения осенью качества кредитного портфеля банков Объем общего портфеля кредитов юридическим лицам составляет 42 трлн рублей, из него почти 16 трлн приходится на пострадавшие сектора.

«Около 10% организаций подали заявки на этот кредит. В пересчете на численность организаций — это 329 тысяч человек из примерно 3,7 миллиона человек в малом бизнесе в пострадавших отраслях. Сейчас эта программа распространяется на крупные компании в пострадавших отраслях, то есть ее мощность удваивается. Всего в программе участвует 20 банков, из них активно работают девять банков, восемь получили поручительство ВЭБа», — добавил Белоусов.

Он отметил, что основной барьер для получения льготного кредита на зарплаты — это выдача банками кредитов только тем клиентам, у кого в банке были зарплатные продукты. При этом благодаря новой программе ФНС получение кредитов для клиентов будет упрощено.