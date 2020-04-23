Российский союз промышленников и предпринимателей предложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину рассмотреть возможность поддержки принятия закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) в весеннюю сессию работы Государственной думы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо РСПП Мишустину.

«Просим вас рассмотреть возможность поддержки принятия закона о ЦФА Государственной думой в период весенней сессии 2020 года», — говорится в письме.

По мнению РСПП, возможность выпуска цифровых финансовых инструментов для привлечения финансирования упростит доступ к рынку долгового капитала, что может помочь постепенному и устойчивому восстановлению экономики после воздействия пандемии.

В случае вступления в силу закона о ЦФА в конце года посткризисные возможности крупного бизнеса могут быть многократно увеличены за счет использования потенциала ЦФА, что также позволит улучшить положение дел с дебиторской задолженностью.

Аксаков: закон о цифровых активах поможет снизить санкционные риски Принятие закона возможно в ходе весенней сессии Госдумы.

Наличие специального регулирования оборота всех цифровых прав на территории РФ будет способствовать существенному повышению конкурентоспособности российского бизнеса в мире, отмечается в письме. При этом, по мнению РСПП, законопроект о ЦФА находится в высокой степени проработки и готов к итоговому принятию.

«Понимая всю сложность ситуации, в которой сейчас находится экономика России в связи с пандемией, считаем, что принятие в весеннюю сессию закона о ЦФА (со сроком вступления его в силу через шесть месяцев с даты принятия) позволит бизнесу использовать ключевые возможности цифровизации для посткризисного восстановления и дальнейшего экономического развития», — говорится в письме.



Цифровой финансовый актив — это имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств, уточняет ТАСС.