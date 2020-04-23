Правительство России в четверг приняло постановление о программе субсидирования ипотеки под 6,5%. Об этом, как передает ТАСС , сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в видеообращении в Instagram.

«Вчера вышло поручение президента по мерам поддержки строительной отрасли… А уже сегодня на правительстве мы из предлагаемого набора мер поддержки строительной отрасли первое постановление о субсидировании процентной ставки до 6,5% приняли», — сказал Хуснуллин.

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.



Минфин России 22 апреля внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос — не менее 20%, цель кредитования — жилье в новостройке. Сумма кредита для жилых помещений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях не должна превышать 8 млн рублей, в остальных регионах — 3 млн рублей.

Позже в четверг сообщение о подписании председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным постановления о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых было официально опубликовано на сайте Кабмина.

В справке к документу в числе прочего говорится, что «программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. новых жилищных кредитов. Она станет хорошим подспорьем для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей».

В Кабмине также напоминают, что многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, государство помогает полностью или частично погасить ипотечный кредит. Субсидия составляет 450 тыс. рублей. В 2020 году на выплату такой финансовой помощи будет направлено более 9,5 млрд рублей. С учетом расширенного маткапитала (выплата полагается уже при рождении первенца) общая сумма жилищной поддержки многодетной семьи превысит 1 млн рублей.

