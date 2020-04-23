Банк ВТБ начинает выдачу транспортных карт «Тройка» во всех дежурных отделениях в Москве. Об этом сообщили в банке, пояснив, что это делается для расширения возможностей москвичей по приобретению карт без очереди.

В настоящее время клиенты ВТБ могут бесплатно получить карту «Тройка» почти в 120 работающих офисах банка в Москве. Пополнение баланса карты возможно в дистанционных каналах: в системе «ВТБ-Онлайн» или банкоматах. После пополнения баланса «Тройку» необходимо приложить к желтому валидатору в вестибюле станции метро для зачисления средств. При использовании банкоматов ВТБ, расположенных на станциях метрополитена, данные о пополнении будут записаны на карту автоматически.



«Помимо стандартных финансовых продуктов клиенты ВТБ теперь могут получить и пополнить карту «Тройка» в банковском офисе», — отметил руководитель департамента розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев.

