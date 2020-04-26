Банк «Открытие» завершил пилотирование и запустил в промышленную эксплуатацию новое технологическое решение для юридических лиц — онлайн-инкассацию в АДМ (автоматическая депозитная машина, компактный аналог банкомата). АДМ позволяет самостоятельно сдать торговую выручку на счет компании непосредственно в точке продаж без участия инкассаторов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



По заказу корпоративных клиентов банк «под ключ» организует закупку, установку и подключение автоматизированной депозитной машины и выдает карты для работы с этим устройством сотрудникам компании.

«В отличие от привычной услуги инкассации, онлайн-инкассация в АДМ позволяет компании работать в круглосуточном режиме с наличной торговой и агентской выручкой без выхода из торговой точки или офиса продаж, зачислять средства на расчетный счет или специальный банковский счет в режиме онлайн, на 100% исключить риск хранения наличных в кассе компании в ночное время и праздничные дни», — поясняется в релизе.

Использование АДМ сокращает трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных в сумки, а также исключает оформление бумажных сопроводительных документов: они просто не требуются, отмечают в банке. «Средняя экономия времени персонала составляет до 30 минут ежедневно. Еще одно преимущество — проверка купюр на подлинность в момент их приема от покупателей, так как автоматизированная депозитная машина обладает максимальной степенью проверки на подлинность, выше требований Банка России», — поясняют в финучреждении.