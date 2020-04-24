Райффайзенбанк реализовал все возможности по работе с QR-кодами в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь функция оплаты по QR-коду доступна пользователям мобильного приложения «Райффайзен-Онлайн», а у корпоративных клиентов появилась возможность подключить сервис по приему платежей по QR-кодам.

«Пользователи «Райффайзен-Онлайн» с помощью QR-кода могут совершать покупки в Интернете, а также проводить оплату в магазинах и ресторанах, поддерживающих оплату по QR-коду через СБП, это более 10 тыс. торговых точек», — говорится в релизе.

Для того чтобы совершить покупку, достаточно открыть «Райффайзен-Онлайн» и во вкладке «Платежи» выбрать «Оплата по QR-коду». После этого откроется камера, приложение считает код и переведет вас на страницу перевода для подтверждения операции.



Операции проходят через СБП без комиссии для клиентов Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк разработал два решения, которые помогут корпоративному бизнесу легко интегрироваться с СБП: оплата по QR-коду в торговых точках и адаптированный сценарий для интернет-сайтов и приложений (мгновенный счет). «Эти решения обеспечивают разные пользовательские сценарии: мгновенный счет подходит для онлайн-платежей в мобильных устройствах, а QR-код — для операций в торговых точках, где QR-код легко разместить на внешних носителях. В обоих случаях пользователю не придется вносить реквизиты юридического лица для проведения платежа», — поясняют в банке.

Подключение сервиса по оплате с помощью QR-кода позволяет бизнесу в несколько раз понизить комиссию за прием платежей. В зависимости от категории торгово-сервисного предприятия она составит от 0,4% до 0,7%.

